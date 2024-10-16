Минобороны сертифицировало первую частную школу операторов дронов

Министерство обороны Украины впервые выдало официальное разрешение для частной школы операторов дронов. Его по упрощенной процедуре получила Global Drone Аcademy, которая находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, теперь заведение не только будет обучать военным и гражданским управлению дронами, но и предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность. Это позволит им служить в армии по конкретному направлению.

Процесс прошел в рамках экспериментального проекта по сертификации частных школ операторов дронов, который две недели назад утвердил Кабинет министров.

"Эта инициатива направлена на увеличение количества специалистов, проходящих подготовку в Украине, и улучшение качества обучения в частных школах. Ведь сертифицированные компании должны отвечать четким критериям", - отметили в Минобороны.

Global Drone Аcademy работает с 2022 года. За это время школа выпустила более 3700 операторов дронов. Среди ее выпускников - военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ.