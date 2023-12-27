Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных (фото)

В Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Выгнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ - такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных", - отметили в министерстве.

По словам Шарко, образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", - рассказал специалист.

Фото: бронежилет - украинского производства. Разработчик – компания "Украинская броня" (t.me/ministry_of_defense_ru)

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 килограмма в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

Шарко также отметил, что "женский" вариант для удобства предполагает изогнутую наружу бронеплиту.

"После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки", - добавили в министерстве.

Закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".

Напомним, ранее мы писали, что в Украине презентовали первый анатомический женский бронекостюм "Рута Люта".

Его разработала из современной технологической бронезащиты отечественная компания "Украинская Броня".

В материале РБК-Украина мы собрали все особенности женской вариации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.