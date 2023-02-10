У Міноборони Румунії заявили, що російську ракету зафіксували за 35 км від кордону.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.

Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.