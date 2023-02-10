У Міноборони Румунії заявили, що російську ракету зафіксували за 35 км від кордону.

Система спостереження ВПС Румунії 10 лютого зафіксувала російську ракету, яка летіла до України. Однак вона не перетинала повітряний простір Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Румунії.
"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.
Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.
У Міноборони Молдови вже підтвердили інформацію Залжуного. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні та "рішуче засуджують" порушення повітряного простору Молдови.
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