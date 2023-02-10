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В Минобороны Румынии заявили, что российскую ракету зафиксировали в 35 км от границы

Фото: в Минобороны Румынии заявили, что российскую ракету зафиксировали в 35 км от границы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Система наблюдения ВВС Румынии 10 февраля зафиксировала российскую ракету, летевшую в Украину. Однако она не пересекала воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Румынии.

"Система воздушного наблюдения ВВС Румынии зафиксировала в пятницу, 10 февраля, воздушную цель, запущенную из акватории Черного моря с корабля Российской Федерации, вблизи Крымского полуострова, скорее всего, крылатую ракету", - говорится в сообщении.

По данным ВВС, ракета вошла в воздушное пространство Украины, а затем пересекла границу Молдовы. Однако она так и не пролетала над Румынией.

Для контроля воздушного пространства Румыния подняла в воздух два самолета.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного обстрела две российские ракеты летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Минобороны Молдовы уже подтвердили информацию Залжуного. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и "решительно осуждают" нарушение воздушного пространства Молдовы.

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