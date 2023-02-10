В Минобороны Румынии заявили, что российскую ракету зафиксировали в 35 км от границы

"Система воздушного наблюдения ВВС Румынии зафиксировала в пятницу, 10 февраля, воздушную цель, запущенную из акватории Черного моря с корабля Российской Федерации, вблизи Крымского полуострова, скорее всего, крылатую ракету", - говорится в сообщении.

По данным ВВС, ракета вошла в воздушное пространство Украины, а затем пересекла границу Молдовы. Однако она так и не пролетала над Румынией.

Для контроля воздушного пространства Румыния подняла в воздух два самолета.