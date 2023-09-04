UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни

Фото: Міноборони Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерстві оборони Румунії спростували інформацію щодо падіння російських безпілотників на територію країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії", - йдеться в заяві міністерства.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї. 

"Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії", - додали у Міноборони.

Там також наголосили, що напади РФ на цивільну інфраструктуру України є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Що передувало

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе "Шахед" впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - зазначив він.

В контексті того, що трапилось, Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румуніядрони