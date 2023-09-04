Минобороны Румынии отрицает падение российских дронов на территории страны

"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве относительно так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что ответственные структуры в режиме реального времени следили за ситуацией, вызванной российскими атаками с беспилотников на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае.

"Средства нападения, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямые военные угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии", - добавили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что нападения РФ на гражданскую инфраструктуру Украины неоправданны и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права.

Что предшествовало

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что во время массированного обстрела Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, российские дроны-камикадзе "Шахед" упали и взорвались на территории соседней Румынии.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - отметил он.

В контексте случившегося Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.