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Міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні Patriot

Ілюстративне фото: міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні Patriot (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроект щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами", - сказано у документі.

Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.

Варто зауважити, що чотири Patriot вже прибули до Румунії, з яких два введено в експлуатацію. Найближчим часом прибудуть інші три.

Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні.

Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.

Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів США у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.

Що передувало

На початку весни, після посилення російських обстрілів, Україна звернулася до партнерів з проханням надати додаткові системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети.

Німеччина, США, Румунія та Нідерланди оголосили про постачання Patriot, а Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також здатна протидіяти балістичним ракетам.

Зараз у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня. Також у рамках пакету військової допомоги українські воїни отримали морські катери та дрони Vector.

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