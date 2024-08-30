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Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot

Иллюстративное фото: минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Завершение разработки закона о передаче будет способствовать подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами", - говорится в документе.

Документ предусматривает передачу одного из семи комплексов Patriot, закупленных у США, в версии 3+. Это современная конфигурация системы Patriot, которая используется как Соединенными Штатами, так и почти 20 другими союзниками.

Следует заметить, что четыре Patriot уже прибыли в Румынию, из которых два введены в эксплуатацию. В ближайшее время прибудут другие три.

Согласно требованию Высшего совета национальной обороны, Румыния должна провести переговоры со своими союзниками по НАТО, в том числе с США, чтобы получить новый комплекс Patriot в замену тому, что будет передано Украине.

Расходы на приобретение новой системы будут возмещены за счет международных фондов, выделенных для Украины.

Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, который обойдется примерно в 60 миллионов долларов США в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета минобороны Румынии.

Что предшествовало

В начале весны после усиления российских обстрелов Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты.

Германия, США, Румыния и Нидерланды объявили о поставках Patriot, а Италия пообещала передать батарею SAMP-T, также способную противодействовать баллистическим ракетам.

Сейчас в открытом доступе есть только информация о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Также в рамках пакета военной помощи украинские воины получили морские катера и дроны Vector.

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