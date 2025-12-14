UA

Війна в Україні

Міноборони розширює можливості для виробництва мін: Шмигаль розкрив деталі

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони нарощує виробництво й кодифікацію нових зразків мін для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Міноборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобу підриву (ПІЗП). Це значно розширить можливості для виробництва і застосування нашими військовими протипіхотних, протитанкових та протитранспортних мін, що встановлюються з БПЛА", - повідомив Шмигаль.

Крім того, за його словами, оптимізація параметрів ПІЗП значно знизить їх собівартість, а розширена номенклатура - дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання. 

Станом на сьогодні 80% усіх мін використовують електронні ПІЗП.

Міноборони спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові параметри. Відтепер вони відповідають реальним умовам застосування та технологічним можливостям виробників.

"Продовжуємо роботу над осучасненням та збільшенням кількості озброєння, аби українське військо й надалі ефективно стримувало агресора", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у липні Міноборони України запустило нову цифрову систему постачання озброєння для ЗСУ - DOT-Chain Defence.

Тепер кожна військова частина може самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.

Наразі система працює з FPV-дронами, але далі охопить інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

Міністерство оборони УкраїниДенис ШмигальЗбройні сили УкраїниВійна в Україні