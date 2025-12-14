ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Міноборони розширює можливості для виробництва мін: Шмигаль розкрив деталі

Неділя 14 грудня 2025 11:24
UA EN RU
Міноборони розширює можливості для виробництва мін: Шмигаль розкрив деталі Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони нарощує виробництво й кодифікацію нових зразків мін для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Міноборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобу підриву (ПІЗП). Це значно розширить можливості для виробництва і застосування нашими військовими протипіхотних, протитанкових та протитранспортних мін, що встановлюються з БПЛА", - повідомив Шмигаль.

Крім того, за його словами, оптимізація параметрів ПІЗП значно знизить їх собівартість, а розширена номенклатура - дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання.

Станом на сьогодні 80% усіх мін використовують електронні ПІЗП.

Міноборони спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові параметри. Відтепер вони відповідають реальним умовам застосування та технологічним можливостям виробників.

"Продовжуємо роботу над осучасненням та збільшенням кількості озброєння, аби українське військо й надалі ефективно стримувало агресора", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у липні Міноборони України запустило нову цифрову систему постачання озброєння для ЗСУ - DOT-Chain Defence.

Тепер кожна військова частина може самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.

Наразі система працює з FPV-дронами, але далі охопить інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Шмигаль Збройні сили України Війна в Україні
Новини
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі