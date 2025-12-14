ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минобороны расширяет возможности для производства мин: Шмыгаль раскрыл детали

Воскресенье 14 декабря 2025 11:24
UA EN RU
Минобороны расширяет возможности для производства мин: Шмыгаль раскрыл детали Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны наращивает производство и кодификацию новых образцов мин для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны обновило требования к устройствам инициации средства подрыва (УИСП). Это значительно расширит возможности для производства и применения нашими военными противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, устанавливаемых с БПЛА", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, оптимизация параметров ПИЗП значительно снизит их себестоимость, а расширенная номенклатура - позволит подбирать устройство под конкретные боевые задачи.

На сегодня 80% всех мин используют электронные ПИЗП.

Минобороны совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые параметры. Теперь они соответствуют реальным условиям применения и технологическим возможностям производителей.

"Продолжаем работу над осовремениванием и увеличением количества вооружения, чтобы украинское войско и в дальнейшем эффективно сдерживало агрессора", - отметил министр.

Напомним, в июле Минобороны Украины запустило новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ - DOT-Chain Defence.

Теперь каждая воинская часть может самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.

Сейчас система работает с FPV-дронами, но дальше охватит другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе