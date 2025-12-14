Минобороны расширяет возможности для производства мин: Шмыгаль раскрыл детали

Министерство обороны наращивает производство и кодификацию новых образцов мин для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны обновило требования к устройствам инициации средства подрыва (УИСП). Это значительно расширит возможности для производства и применения нашими военными противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, устанавливаемых с БПЛА", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, оптимизация параметров ПИЗП значительно снизит их себестоимость, а расширенная номенклатура - позволит подбирать устройство под конкретные боевые задачи.

На сегодня 80% всех мин используют электронные ПИЗП.

Минобороны совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые параметры. Теперь они соответствуют реальным условиям применения и технологическим возможностям производителей.

"Продолжаем работу над осовремениванием и увеличением количества вооружения, чтобы украинское войско и в дальнейшем эффективно сдерживало агрессора", - отметил министр.