ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото)

09:58 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото) Фото: Нацгвардія отримає два дрони з навігацією на основі ШІ (frontline-robotics.tech)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нацгвардія України отримає дрони "Лінза" та "Зум" від Quantum Frontline Industries, що оснащені навігацією на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що Quantum Frontline Industries - це німецько-українське спільне підприємство Frontline Robotics та Quantum Systems.

Новий контракт із Національною гвардією України передбачає виробництво дронів-бомберів "Лінза" та розвідувальних дронів "Зум" у Німеччині й постачання їх у 2027 році.

Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото)

За повідомленням виробника, дрон "Лінза 3.0" може нести до 4 кг корисного навантаження на відстань до 15 км та перебувати в повітрі до 60 хвилин.

Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото)

"Зум 3.0" - це розвідувальний дрон для виявлення цілей, визначення їхніх координат і коригування вогню в умовах активної радіоелектронної протидії. Він може перебувати в повітрі до 60 хвилин і має тактичний радіус до 20 км.

Навігація на основі штучного інтелекту та автономна робота дають змогу отримувати розвідувальні дані й координати навіть у разі порушення стандартних каналів радіозв’язку.

Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото)

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, в Україні у рамках оборонного кластеру Brave1 оголосили грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. Бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 7 корпусі ДШВ уже збивають реактивні "Шахеди": за словами полковника Артема Скуратівського, у 81-й бригаді є підтверджені випадки збиття "Герані-3" дронами-перехоплювачами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Вибачень Києва недостатньо: Сеул готує нові кроки проти України через скандал з полоненими
Вибачень Києва недостатньо: Сеул готує нові кроки проти України через скандал з полоненими
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла