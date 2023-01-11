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У Росії успіхів немає. Міноборони розповіло про ситуацію в Соледарі

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Попри перегрупування окупантів, посилення своїх військ новими "порціями" найманців ПВК "Вагнера", російському командуванню все ж таки не вдається досягти бажаного успіху в Соледарі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"В Соледарі тривають важкі бої", - розповіла вона.

За її словами, попри намагання окупантів прорвати оборону ЗСУ, ворогу все одно не вдається захопити місто.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість "вагнерівців", намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти заявили, що нібито бойовики ПВК "Вагнера" захопили Соледар Донецької області та контролюють усю територію міста.

При цьому керівник ПВК Євген Пригожин опублікував фото з нібито соляних шахт Соледара, але в СтратКомі ЗСУ спростували цю інформацію, показавши реальні фото із соляних шахт.

Ще зранку речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підкреслив, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк, а Росія не контролює місто. За його словами, битва за Соледар є важливою, оскільки перевага ворога на цьому плацдармі дасть йому змогу вийти на нові рубежі - Слов'янськ та Краматорськ.

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