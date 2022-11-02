В Міноборони розповіли, скільки людей в Україні вважаються безвісти зниклими

В Україні безвісти зниклими вважаються майже сім тисяч людей. Детальна інформація про цих людей може нашкодити майбутньому обміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.
"Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує", - заявила Маляр.
Маляр додала, що фото людини у військовій формі може нашкодити особі, яка переховується на тимчасово окупованій території та шукає способи повернутися. Так само інформація може нашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває в списках на обмін.
Заступник міністра оборони дала рекомендацію родичам безвісти зниклих. Треба звернутись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу: Київ, вул.Спаська, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.
Нагадаємо, що в Україні через війну вважаються зниклими безвісти 248 дітей.
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