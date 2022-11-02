В Минобороны рассказали, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими

В Украине без вести пропавшими считаются почти семь тысяч человек. Подробная информация об этих людях может навредить будущему обмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может повредить и его жизни, и здоровью напрямую, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует", - заявила Маляр.

Маляр добавила, что фото человека в военной форме может навредить лицу, скрывающемуся на временно оккупированной территории и ищущему способы вернуться. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.

Заместитель министра обороны дала рекомендацию родственникам без вести пропавших. Следует обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.