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В Минобороны рассказали, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими

Фото: В Минобороны рассказали, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине без вести пропавшими считаются почти семь тысяч человек. Подробная информация об этих людях может навредить будущему обмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может повредить и его жизни, и здоровью напрямую, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует", - заявила Маляр.

Маляр добавила, что фото человека в военной форме может навредить лицу, скрывающемуся на временно оккупированной территории и ищущему способы вернуться. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.

Заместитель министра обороны дала рекомендацию родственникам без вести пропавших. Следует обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

Напомним, что в Украине из-за войны считаются пропавшими без вести 248 детей.

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