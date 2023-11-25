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У Міноборони розповіли про пріоритетні напрямки роботи в рамках IT-коаліції

Фото: пріоритети роботи в рамках IT-коаліції розкрили у Міноборони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У рамках ІТ-коаліції Міністерство оборони України працює над забезпеченням зв'язку підрозділів ЗСУ на тактичному рівні.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"У нас є кілька пріоритетних напрямків, ми працюємо над першочерговою потребою забезпечення зв'язку на тактичному рівні. Це кілька десятків батальйонів, які безпосередньо ведуть бойові дії. Зв'язок дозволить швидко координуватися на полі бою, у динамічних боях і так далі", - заявила Чорногоренко.

Вона також зазначила, що відомство працює над формуванням ІТ-інфраструктури, яка дозволить військовим мати потужну захищену серверну частину.

Заступник міністра також наголосила, що після технічної наради з членами цієї платформи в середині листопада Україна вже передала партнерам конкретні пакети з необхідною допомогою.

Що відомо про IT-коаліцію

ІТ-коаліція – це спеціалізована платформа з координації потреб Міноборони з державами-партнерами, яка була створена у червні цього року з метою посилення напряму ІТ-інфраструктури України.

Спочатку до IT-коаліції увійшли три країни – Естонія, Люксембург та Україна. Наразі коаліція налічує вже сім держав – Естонія, Люксембург, Латвія, Литва, Данія, Бельгія, Ісландія.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що IT-коаліція буде зосереджена на забезпеченні безпечної та стійкої IT-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони, що дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою.

 

 

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