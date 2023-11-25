В Минобороны рассказали о приоритетных направлениях работы в рамках IT-коалиции

"У нас есть несколько приоритетных направлений, мы работаем над первоочередной потребностью обеспечения связи на тактическом уровне. Это несколько десятков батальонов, непосредственно ведущих боевые действия. Связь позволит быстро координироваться на поле боя, в динамических боях и так далее", - заявила Черногоренко.

Она также отметила, что ведомство работает над формированием ИТ-инфраструктуры, которая позволит военным обладать мощной защищенной серверной частью.

Замминистра также подчеркнула, что после технического совещания с членами этой платформы в середине ноября Украина уже передала партнерам конкретные пакеты с необходимой помощью.

Что известно об IT-коалиции

IT-коалиция – это специализированная платформа по координации потребностей Минобороны с государствами-партнерами, которая была создана в июне этого года с целью усиления направления IT-инфраструктуры Украины.

Первоначально в IT-коалицию вошли три страны – Эстония, Люксембург и Украина. Сейчас коалиция насчитывает уже семь государств – Эстония, Люксембург, Латвия, Литва, Дания, Бельгия, Исландия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что IT -коалиция будет сосредоточена на обеспечении безопасной и устойчивой IT-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя.