В Міноборони розповіли про озброєння вітчизняного виробництва, передане ЗСУ з початку року

Боєприпаси, дрони, роботи і засоби РЕБ

Генерал-лейтенант зазначив, що йдеться про українські боєприпаси різних типів та калібрів.

Друга група за кількістю допущених впродовж січня-березня поточного року до експлуатації зразків є безпілотники.

"Окрім БпАК для ведення повітряної розвідки, які зазнали модернізації, у цій лінійці є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії", - розповів Гаврилюк.

Заступник глави МОУ уточнив, це майже два десятки різних зразків безпілотників саме вітчизняного виробництва, які були допущені до експлуатації за перший квартал поточного року.

Третьою групою за кількістю кодифікованих у цей період зразків є наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ.

"Роботизовані платформи українського виробництва можуть виконувати широкий спектр завдань. Вони є засобами вогневої підтримки (можуть нести на собі бойові модулі - кулемети та ПТРК, уражаючи ворожі цілі), транспортом евакуації поранених з поля бою, або виконують логістичні завдання, доставляючи вантажі на передову", - пише генерал-лейтенант.

Серед вітчизняних засобів РЕБ, які нещодавно були допущені до експлуатації, є системи тактичного рівня, які покликані створювати локальний "купол" для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки, розповів Гаврилюк.

Інша техніка та зброя

Крім того, у цьому переліку також є броньована та спеціальна техніка, 120 мм міномет, засоби зв'язку та транспортні засоби.

Заступник міністра зауважив, що деякі зі зразків вітчизняної "оборонки" мають унікальні бойові характеристики, які агресор може "скоро відчути на собі".

"Сьогодні вітчизняна оборонна промисловість демонструє високу динаміку розвитку. А українські зброярі не лише у рази збільшили обсяги виробництва ОВТ, але й освоїли та розпочали виробництво нових зразків озброєння та техніки", - заявив Гаврилюк.

Він додав, що наразі в секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько 500 підприємств та компаній, і переважна більшість із них є приватними структурами.

"Сьогодні вітчизняні підприємства виробляють для Сил оборони бронетехніку, стрілецьку зброю, безпілотні та роботизовані системи різних типів і призначення, системи РЕБ, ПТРК, ракети, артилерійські снаряди (122-мм, 152-мм), танкові постріли калібру 125-мм, міни до мінометів. До речі, виробництво цих боєприпасів нам вдалося значно збільшити. І це не весь перелік ОВТ від вітчизняних виробників", - йдеться в колонці міністра.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Зазначимо, що Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

Крім того, нещодавно за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.