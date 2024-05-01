У Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", - сказала Черногоренко.

За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля".

Заступниця міністра зазначила, що з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані(номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання) в трьох доступних форматах - в ТЦК, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

"Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція - авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", - додала Черногоренко.

Вона також розповіла, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

"Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК. Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-за кордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", - зазначила заступниця міністра оборони.