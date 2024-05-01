RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Фото: в Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире Радио Свобода.

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - сказала Черногоренко.

По ее словам, для того чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые "поля".

Замминистра отметила, что с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные (номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания) в трех доступных форматах - в ТЦК, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.

"Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - добавила Черногоренко.

Она также рассказала, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет использовать приложение, не посещая ТЦК.

"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК. Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за рубежа. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - отметила заместитель министра обороны.

Электронный кабинет военнообязанного

Напомним, что 16 января Верховная рада приняла законопроект о цифровизации армии.

Документ предполагает запуск полноценного электронного военного учета в Украине. В частности, это касается электронного военнообязанного кабинета.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что планируют запустить электронный кабинет военнообязанного уже во втором квартале 2024 года.

В Минобороны объясняют, что такой е-кабинет создадут на каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он им пользоваться. То есть регистрация в нем будет добровольной и ни к чему не обязывает.

Цель сервиса заключается в том, чтобы упростить актуализацию своих данных без похода в ТЦК или ЦНАП куда, все призывники, военнообязанные и резервисты должны появиться в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации. После этого военкоматы будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.

При этом в электронные кабинеты повестки присылать не будут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныМобилизация в Украине