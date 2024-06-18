В Міноборони розповіли, коли будуть завантаженні дані про бронювання у Резерв+

Резерв+

У зв'язку з нещодавніми змінами до закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити кількома способами. Зокрема, це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, відсьогодні "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.

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