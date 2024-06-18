UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Міноборони розповіли, коли будуть завантаженні дані про бронювання у Резерв+

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Дані про бронювання військовозобов’язаних зʼявляться у додатку Резерв+ до кінця цього тижня, 22 червня.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.

"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+", - зазначила вона.

Резерв+

У зв'язку з нещодавніми змінами до закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити кількома способами. Зокрема, це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, відсьогодні "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні