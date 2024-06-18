В Минобороны рассказали, когда будут загружены данные о бронировании в Резерв+

Резерв+

В связи с недавними изменениями в закон о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать несколькими способами. В частности, это можно сделать через электронный кабинет военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кроме того, с сегодняшнего дня "Резерв+" имеет QR-код, что избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.

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