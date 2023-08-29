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У Міноборони розповіли, на яких напрямках зараз зосереджуються росіяни

Вівторок 29 серпня 2023 17:49
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У Міноборони розповіли, на яких напрямках зараз зосереджуються росіяни Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі російські військові зосереджують свої сили на Куп'янському та Лиманському напрямках. Вони намагаються просунутися там всіма силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що саме Куп'янський та Лиманський напрямки перебувають в епіцентрах уваги загарбників.

"Саме там ворог намагається відволікати сили і наші підрозділи. Вони для себе ухвалили рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках", - сказала заступниця міністра.

Окрім цього Маляр зазначила, що бої тривають і в напрямку Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. За її словами, українські військові там "потрошку просуваються".

Ситуація на фронті

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Там тривають важкі бої.

Зазначимо, що міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни мають певні успіхи під Куп'янськом. При цьому окупанти можуть потрапити там до котла, якщо ЗСУ просунуться на Бахмутському напрямку.

До того ж, нещодавно Маляр повідомляла, що на Куп'янському напрямку росіяни створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білгородській області та шукають слабкі місця у нашій обороні, щоб прорвати її.

Окрім того, британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні окупанти можуть посилити наступ на напрямок Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Додамо, що Росія зосередила на Лимано-Купянському напрямку 110 тисяч військ. Вони також збільшили кількість обстрілів.

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