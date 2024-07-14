В Міноборони розповіли, чи всіх військовозобов'язаних мобілізують після оновлення даних

Новий закон про мобілізацію в Україні

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він регламентує обов'язкове оновлення даних усіма військовозобов'язаними.

На цю процедуру давалося два місяці, до 16 липня. Якщо військовозобов'язаний не встигне оновити дані у вказаний термін, будуть штрафи – від 17 000 до 25 500 гривень. При цьому в Україні не передбачено автоматичних штрафів для всіх, хто не оновить свої військово-облікову інформацію.

Зазначимо, за даними на 12 липня 2,7 млн ​​українців використали додаток "Резерв+" для оновлення даних. Оновити дані можна також у ТЦК та СП або у ЦНАПі.

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