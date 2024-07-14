В Минобороны рассказали, мобилизуют ли всех военнообязанных после обновления данных

Обновление данных для военнообязанных в Украине, которое необходимо произвести до 16 июля, не означает автоматическую мобилизацию.
Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк, пишет РБК-Україна з посиланням на Минобороны.
"На сегодняшний день по информацией, что у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", - констатировал он.
Военный подчеркнул, что обновление данных создано для справедливого подхода, чтобы все военнообязанные находились на военном учете.
С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он регламентирует обязательное обновление данных всеми военнообязанными.
На эту процедуру давалось два месяца, до 16 июля. Если военнообязанный не успеет обновить данные в указанный срок, будут штрафы - от 17 000 до 25 500 гривен. При этом в Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетную информацию.
Отметим, по данным на 12 июля 2,7 млн украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Обновить данные можно также в ТЦК и СП или в ЦПАУ.
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