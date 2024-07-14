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В Минобороны рассказали, мобилизуют ли всех военнообязанных после обновления данных

Фото: мобилизуют ли всех военнообязанных после обновления данных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обновление данных для военнообязанных в Украине, которое необходимо произвести до 16 июля, не означает автоматическую мобилизацию.

Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк, пишет РБК-Україна з посиланням на Минобороны.

"На сегодняшний день по информацией, что у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", - констатировал он.

Военный подчеркнул, что обновление данных создано для справедливого подхода, чтобы все военнообязанные находились на военном учете.

Новый закон о мобилизации в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он регламентирует обязательное обновление данных всеми военнообязанными.

На эту процедуру давалось два месяца, до 16 июля. Если военнообязанный не успеет обновить данные в указанный срок, будут штрафы - от 17 000 до 25 500 гривен. При этом в Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетную информацию.

Отметим, по данным на 12 июля 2,7 млн ​​украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Обновить данные можно также в ТЦК и СП или в ЦПАУ.

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