В Минобороны рассказали, мобилизуют ли всех военнообязанных после обновления данных

Новый закон о мобилизации в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он регламентирует обязательное обновление данных всеми военнообязанными.

На эту процедуру давалось два месяца, до 16 июля. Если военнообязанный не успеет обновить данные в указанный срок, будут штрафы - от 17 000 до 25 500 гривен. При этом в Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетную информацию.

Отметим, по данным на 12 июля 2,7 млн ​​украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Обновить данные можно также в ТЦК и СП или в ЦПАУ.

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