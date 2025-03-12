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Міноборони розкрило особливості підготовки українців 18–24 років до служби у війську

Ілюстративне фото: Міноборони розкрило особливості підготовки українців 18–24 років до служби у війську (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадяни віком 18-24 років проходять військову підготовку за трирівневою програмою, яка триває до трьох місяців. Навчання включає базову, спеціальну та колективну підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не прес-службу Міноборони.

Три основні компоненти програми:

  • базова загальновійськова підготовка;
  • фахова підготовка за визначеною військово-обліковою спеціальністю;
  • курс адаптації.

За даними Міноборони, курс БЗВП триває півтора місяця, а саме навчання відбувається у військових частинах із належною матеріально-технічною базою. У випадку відсутності необхідних умов - у навчальних центрах. Військовослужбовці навчаються у взводах по 25-30 людей.

Також фахова підготовка готує бійців до виконання специфічних завдань відповідно до обраної ними спеціальності.

"Програми розробляються органом військового управління та адаптована під зброю, що використовується у конкретному підрозділі. Навчання проводиться у військових частинах із належним обладнанням або у навчальному центрі, із залученням кваліфікованих інструкторів та бойових офіцерів", - сказано у повідомленні.

Наразі курс адаптації триває 14 діб, він спрямований на вдосконалення навичок у складі малих тактичних груп в умовах бойових дій. Адаптація відбувається безпосередньо у військовій частині після проходження фахової підготовки.

"Таким чином повний цикл підготовки військовослужбовців триває до 3 місяців. Критично важливо: участь військовослужбовців у бойових діях без проходження визначених видів підготовки категорично забороняється," - пояснили у Міноборони.

"Контракт 18-24"

На початку лютого президент Володимир Зеленський нещодавно оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

За його словами, "мотиваційний контракт" передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися на один рік.

За даними Міноборони, в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Детальніше про спецконтракт для молоді та його умови - за посиланням.

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