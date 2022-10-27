У Міноборони розкрили цілі РФ та вказали на основну помилку окупанта

Росія своїми ударами по інфраструктурних об'єктах України хоче залякати населення та керівництво країни. Проте окупанти прорахувалися, оскільки українців неможливо зламати.
Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Агресор ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво і населення нашої держави. Саме шляхом нанесення масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе", - зазначила Маляр.
Вона додала, що окупанти зосередилися на руйнуванні транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, аби позбавити українців тепла та світла.
"Втім, нас зламати неможливо і залякати українців теж неможливо, це власне є основна помилка ворога, тому що це він прорахувати не зміг", - підкреслила Маляр.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Київській області іранськими дронами-камікадзе.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.