В Минобороны раскрыли цели РФ и указали на основную ошибку оккупанта

Россия своими ударами по инфраструктурным объектам Украины хочет запугать население и руководство страны. Однако оккупанты просчитались, поскольку украинцев невозможно сломать.
Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Агрессор ударами продолжает усиливать психологическое давление на руководство и население нашего государства. Именно путем нанесения массированных ракетных ударов и повышения интенсивности применения иранских БПЛА-камикадзе", - отметила Маляр.
Она добавила, что оккупанты сосредоточились на разрушении транспортной инфраструктуры и объектов энергетики, чтобы лишить украинцев тепла и света.
"Впрочем, нас сломать невозможно и запугать украинцев тоже невозможно, это, собственно, есть основная ошибка врага, потому что это он просчитать не смог", - подчеркнула Маляр.
Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Киевской области иранскими дронами-камикадзе.
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