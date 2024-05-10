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В Міноборони РФ звітують про відбиття атаки дронів у кількох областях. Але є нюанс

П'ятниця 10 травня 2024 08:18
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В Міноборони РФ звітують про відбиття атаки дронів у кількох областях. Але є нюанс Ілюстративне фото: у кількох областях Росії працювали системи ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В Міністерстві оборони Росії розповіли про результати роботи сил та засобів протиповітряної оборони у ніч проти 10 травня для відбиття атаки дронів у трьох областях. Серед них немає Калузької, де був уражений нафтопереробний завод через удар безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram російського міністерства.

В оборонному відомстві країни-агресора традиційно заявляють про "припинення спроби" здійснення "низки терористичних атак" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. В цьому нальоті російська сторона звинувачує Україну.

Так, в Міноборони РФ стверджують, що засобами ППО було "знищено п'ять українських БПЛА" літакового типу. А саме:

  • 3 дрони - у Брянській області,
  • 1 - у Московській області,
  • 1 - у Бєлгородській області.

Атаки дронів в Росії 10 травня та удар по НПЗ під Калугою

Варто зауважити, що про Калузьку область у звіті російського міністерства нічого не вказується. Між тим цієї ночі в Telegram-каналах та пабліках з'явилися повідомлення про атаку дрона на нафтопереробний завод, де був вибух та сталася сильна пожежа.

Також було уточнено, що йдеться про ТОВ "Перший завод", який є найбільшим нафтопереробним заводом у цьому регіоні. Крім того, в мережі були оприлюднені відповідні кадри із пожежею на об'єкті.

Вже рано вранці губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram підтвердив дані про атаку безпілотників на підприємство в Дзержинському районі, і що цієї вночі внаслідок падіння БПЛА там сталося загоряння. Чиновник додав, що пожежу на заводі локалізовано, жертв немає.

В Міноборони РФ звітують про відбиття атаки дронів у кількох областях. Але є нюанс

Нагадаємо також, що НПЗ "Перший завод" у Калузькій області вже був атакований дронами цієї весни раніше. Це сталося 15 березня. Як тоді повідомило РБК-Україна джерело в Силах оборони, це була операція Головного управління розвідки Міноборони.

Додамо, що раніше цієї ночі про збиття безпілотника, який летів на Москву, розповідав мер столиці країни-агресора Сергій Собянін. За його словами, БПЛА був збитий за допомогою ППО у Подільську Московської області.

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Міністерство оборони РФ НПЗ Війна Росії проти України Атака дронів
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