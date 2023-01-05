У Міноборони РФ знайшли новий метод приховувати провали на фронті, - ISW

З 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. У той же час значно менше йдеться про безуспішні наземні атаки.
Також оновлені зведення зосереджені на невеликих населених пунктах та групових ударах за типом мети, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічну орієнтацію та перевірку заявлених ударів.
Міноборони Росії раніше форматом зведень намагалося наслідувати український Генштаб у відповідь на широко поширену критику блогерів з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після низки невдач восени 2022 року.
Ключові висновки ISW:
Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційні відповіді на удар української HIMARS по російській базі в Макіївці, щоб критикувати проблеми у російському військовому апараті та його небажання усувати системні збої.
Формування російських частин виключно з мобілізованих новобранців не забезпечить бойової сили, порівнянної з чисельністю розгорнутого мобілізованого особового складу.
Міноборони Росії знову змінило риторику та формат своїх щоденних ситуаційних зведень, аби відвернути увагу від своїх провалів у війні проти України.
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що українські сили мають намір розпочати великий контрнаступ на всій території України навесні 2023 року.
Окупанти все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва для завдання ударів по критично важливій інфраструктурі України. На тлі цього РФ, ймовірно, прагнутиме подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб отримати нові системи високоточної зброї для використання в Україні.
Війська РФ продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Свято-Кременна, оскільки українські удари, як повідомляється, завдали шкоди російській військовій логістиці у регіоні.
Окупанти продовжували наступальні операції у районі Бахмута, а також на західній околиці Донецька.
4 січня російські війська продовжували відновлювати боєздатність та вести оборонні операції у Херсонській області.
Окремі російські приватні виробники зброї продовжують критикувати російську військову кампанію.
4 січня російська окупаційна влада продовжувала вживати заходів щодо вирішення адміністративних питань, пов'язаних із закріпленням російського контролю над окупованими територіями.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що,за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, траса Сватово-Кременна (Луганська область), за допомогою якої поставляються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових.