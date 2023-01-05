У Міноборони РФ знайшли новий метод приховувати провали на фронті, - ISW

У Міноборони РФ знову змінили риторику та формат своїх щоденних зведень про війну в Україні, щоб відвернути увагу від своїх провалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

З 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. У той же час значно менше йдеться про безуспішні наземні атаки.

Також оновлені зведення зосереджені на невеликих населених пунктах та групових ударах за типом мети, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічну орієнтацію та перевірку заявлених ударів.

Міноборони Росії раніше форматом зведень намагалося наслідувати український Генштаб у відповідь на широко поширену критику блогерів з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після низки невдач восени 2022 року.

Ключові висновки ISW: