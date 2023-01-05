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В Минобороны РФ нашли новый метод скрывать провалы на фронте, - ISW

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Четверг 05 января 2023 04:16
В Минобороны РФ нашли новый метод скрывать провалы на фронте, - ISW Фото: в Минобороны РФ нашли новый метод скрывать провалы на фронте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны РФ снова изменили риторику и формат своих ежедневных сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

С 3 января в сводках оккупантов особое внимание акцентируется на ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время, значительно меньше говорится о безуспешных наземных атаках.

Также обновленные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и ​​групповых ударах по типу цели, а не по местоположению, что затрудняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.

Минобороны России ранее форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу в ответ на широко распространенную критику блоггеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач осенью 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных.

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