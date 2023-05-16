Міноборони РФ заявило про "знищення" Patriot під час атаки: що на це кажуть в ЗСУ

"Ми не будемо коментувати заяву Міністерства оборони ворожої держави, більше нічого не буду говорити", - заявив Ігнат.

Заява росіян про "знищення" Patriot

Нагадаємо, що сьогодні Міноборони РФ оголосило, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинжал" нібито знищив комплекс Patriot у Києві.

У щоденному зведенні відомство голослівно нафантазувало, що в процесі удару, завданого по Києву вночі на 16 травня, "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал" був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".

При цьому жодних подробиць або додаткової інформації на підтвердження цього повідомлення росіяни не привели.

Варто зауважити, що за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти під час атаки випустили 18 ракет і всі вони були знищені, включно з 6 аеробалістичними "Кинжалами".

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