UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони РФ заявило про черговий обмін полоненими з Україною

Фото: Міноборони РФ заявило про черговий обмін полоненими з Україною (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ заявило про нібито обмін полоненими з Україною. Москві нібито вдалося повернути трьох льотчиків ПКС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"У результаті складного переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто трьох російських військовослужбовців - льотчиків ПКС Росії, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - заявили у відомстві.

Українська сторона поки не підтвердила проведення обміну.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Україна обговорює з Росією обмін полоненими "всіх на всіх" і вже наближається до позитивного результату.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого Україна повернула 2235 українців та українок з російського полону.

Зокрема, наприкінці квітня Україна повернула із російського полону понад 40 українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФОбмін полоненимиВійна Росії проти України