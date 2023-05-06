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Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной

Фото: Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны РФ заявило о якобы обмене пленными с Украиной. Москве якобы удалось вернуть трех летчиков ВКС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

" В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих - летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили в ведомстве.

Украинская сторона пока не подтвердила проведение обмена.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина обсуждает с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближается к позитивному результату.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена.

В частности, в конце апреля Украина вернула из российского плена более 40 украинцев.

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Министерство обороны РФОбмен пленнымиВойна России против Украины