У Міноборони РФ заявили про "відбиття" атаки дронів. Але Псков не згадали

"Вночі 30 серпня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії. Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати збиті над територією Брянської області і ще один БПЛА - над територією Орловської області", - йдеться у повідомленні. .

Крім того, нібито над Брянськом збиті 3 безпілотники, потерпілих немає. Інформації про позаштатні ситуації в Тульській області, за інформацією місцевої влади, нібито також не надходило.

Варто зазначити, що у зведенні Міноборони РФ про вибухи у Псковській області РФ нічого не повідомляється.

Вибухи у Росії 30 серпня

У російському Пскові сьогодні вночі, 30 серпня, в районі аеропорту пролунала серія вибухів, після яких виникла сильна пожежа.

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги. Повідомлялося, що внаслідок вибухів пошкоджено не менше чотирьох літаків Іл-76.

Пізніше також стало відомо про вибухи у Брянську та Тулі. Як стверджують російські ЗМІ, за попередніми даними, нібито спрацювала система протиповітряної оборони.