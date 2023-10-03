Міноборони РФ "засвітило" на відео іранські ракети для "Градів", - Bild

За даними видання, нещодавно Міноборони РФ показало на відео іранські 122-мм ракети HE-FRAG, які росіяни, ймовірно, використовують для стрільби з РСЗВ "Град".

Фото: іранські ракети у окупантів (t.me/BILD_Russian)

Журналісти нагадують, що лише два тижні тому президент Ірану Ібрахім Раїсі заперечував військову допомогу Росії.

За словами військового експерта Bild Юліана Репке, кадри іранських ракет в Україні публікували різні блогери і раніше, але тепер Міноборони РФ саме підтвердило їхнє застосування.

Він уточнив, що Москва просить такі снаряди у Білорусі, КНДР та Ірану, оскільки окупанти витратили вже сотні тисяч подібних боєприпасів з початку повномасштабної війни.

Що передувало

Нагадаємо, на початку вересня директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявляв, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе "Шахед".

Вже наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський зазначав, що фактів продажу іранських ракет Росії поки що немає.