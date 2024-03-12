У Міноборони РФ вигадали свою версію прориву кордону добровольцями

Так, у Міноборони РФ стверджують, що нібито "спробі" прориву передував обстріл цивільних об'єктів, що стався близько 3:00 12 березня.

Формування, які у Шойгу назвали "терористичними", нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".

Крім того, нібито регулярні російські війська в районі Одноробівки "знищили до 60 українських терористів", в районі Нехотіївки - три танки і бронетранспортер, а в районі Сподарюшино - два танки.

Крім того, як стверджують у Міноборони РФ, з 8:00 до 8:25 також нібито "відбито чотири атаки українських ДРГ", які намагалися прорватися на прикордонну територію в районі населеного пункту Теткіно Курської області.

"Завдавши значних втрат, противника відкинуто", - відзвітували у відомстві.

Прорив добровольцями кордону РФ

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції. Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, в якому заявили, що "легіон йде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ та розповів звідки у добровольців зброя.