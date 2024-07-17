В Міноборони РФ відзвітували про "відбиття" атаки безпілотників, але є нюанс

У кількох областях РФ цієї ночі працювали сили та засоби ППО через нібито атаку дронів. При цьому у звіті російського міністерства оборони не вказується один із регіонів, що начебто також зазнав повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оборонного відомства РФ та губернатора Брянської області Олександра Богомаза .

Так, в публікації міністерства країни-агресора вранці 17 липня вказується, що безпілотники літакового типу збивалися у Бєлгородській та Воронезькій областях.

Але от Брянська область у звіті не згадується.

За даними Міноборони РФ, цієї ночі БПЛА намагалися атакувати об'єкти на території країни, але спроба традиційно "була припинена".

У заяві стверджується, що у Бєлгородській області був ліквідований 1 безпілотник, а у Воронезькій - два.

Проте брянський губернатор вранці написав у своєму Telegram, що над Суражським районом нібито також були збиті два безпілотники літакового типу.

Російський чиновник заявляє, що повітряні цілі були "знищені військовослужбовцями Міністерства оборони РФ".

Також він додав, що внаслідок ліквідації безпілотників "постраждалих та руйнувань немає", а на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, останнім часом у РФ регулярно заявляють про атаки із застосуванням безпілотників у різних регіонах як у прикордонних областях, а й вглибині території країни-агресора.

Часто після таких повітряних нападів з'являються повідомлення про пожежі на нафтових базах та НПЗ, заводах тощо.

Так, наприклад минулої доби у Курській області через атаку безпілотників сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури. А 13 липня в Ростовській області внаслідок удару БПЛА палала нафтобаза.