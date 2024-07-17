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В Минобороны РФ отчитались об "отражении" атаки беспилотников, но есть нюанс

Среда 17 июля 2024 08:11
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В Минобороны РФ отчитались об "отражении" атаки беспилотников, но есть нюанс Иллюстративное фото: в нескольких областях РФ отражали атаку дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нескольких областях РФ этой ночью работали силы и средства ПВО из-за якобы атаки дронов. При этом в отчете российского министерства обороны не указывается один из регионов, который якобы также подвергся воздушному нападению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оборонного ведомства РФ и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Так, в публикации министерства страны-агрессора утром 17 июля указывается, что беспилотники самолетного типа сбивались в Белгородской и Воронежской областях.

Но вот Брянская область в отчете не упоминается.

По данным Минобороны РФ, в эту ночь БПЛА пытались атаковать объекты на территории страны, но она традиционно "была пресечена".

В заявлении утверждается, что в Белгородской области был ликвидирован 1 беспилотник, а в Воронежской - два.

Однако брянский губернатор утром написал в своем Telegram, что над Суражским районом якобы также были сбиты два беспилотника самолетного типа.

Российский чиновник заявляет, что воздушные цели были "уничтожены военнослужащими Министерства обороны РФ".

Также он добавил, что в результате ликвидации беспилотников "пострадавших и разрушений нет", а на месте работают оперативные и экстренные службы.

Атаки дронов в России

Напомним, в последнее время в РФ регулярно заявляют об атаках с применением беспилотников в разных регионах как в приграничных областях, так и в глубине территории страны-агрессора.

Часто после таких воздушных нападений появляются сообщения о пожарах на нефтяных базах и НПЗ, заводах и т.д.

Так, например, сутками ранее в Курской области из-за атаки беспилотников возник пожар на заводе низковольтной аппаратуры. А 13 июля в Ростовской области в результате удара БПЛА горела нефтебаза.

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Министерство обороны РФ Брянская область Белгородская область Воронежская область Атака дронов
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