В Минобороны РФ отчитались об "отражении" атаки беспилотников, но есть нюанс

В нескольких областях РФ этой ночью работали силы и средства ПВО из-за якобы атаки дронов. При этом в отчете российского министерства обороны не указывается один из регионов, который якобы также подвергся воздушному нападению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оборонного ведомства РФ и губернатора Брянской области Александра Богомаза .

Так, в публикации министерства страны-агрессора утром 17 июля указывается, что беспилотники самолетного типа сбивались в Белгородской и Воронежской областях.

Но вот Брянская область в отчете не упоминается.

По данным Минобороны РФ, в эту ночь БПЛА пытались атаковать объекты на территории страны, но она традиционно "была пресечена".

В заявлении утверждается, что в Белгородской области был ликвидирован 1 беспилотник, а в Воронежской - два.

Однако брянский губернатор утром написал в своем Telegram, что над Суражским районом якобы также были сбиты два беспилотника самолетного типа.

Российский чиновник заявляет, что воздушные цели были "уничтожены военнослужащими Министерства обороны РФ".

Также он добавил, что в результате ликвидации беспилотников "пострадавших и разрушений нет", а на месте работают оперативные и экстренные службы.

Атаки дронов в России

Напомним, в последнее время в РФ регулярно заявляют об атаках с применением беспилотников в разных регионах как в приграничных областях, так и в глубине территории страны-агрессора.

Часто после таких воздушных нападений появляются сообщения о пожарах на нефтяных базах и НПЗ, заводах и т.д.

Так, например, сутками ранее в Курской области из-за атаки беспилотников возник пожар на заводе низковольтной аппаратуры. А 13 июля в Ростовской области в результате удара БПЛА горела нефтебаза.