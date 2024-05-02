В Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО через атаку дронів у п'яти областях

В Російській Федерації у ніч проти 2 травня працювали сили та засоби протиповітряної оборони у п'яти областях. Причиною цього стала атака безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.
В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу. У "нальоті" дронів в російському міністерстві традиційно обвинувачують Україну.
Як оголошено у звіті Міноборони РФ, під час бойової роботи по "відбиттю атаки дронів" були ліквідовані:
Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського Міноборони не вказуються.
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