В Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО через атаку дронів у п'яти областях

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу. У "нальоті" дронів в російському міністерстві традиційно обвинувачують Україну.

Як оголошено у звіті Міноборони РФ, під час бойової роботи по "відбиттю атаки дронів" були ліквідовані:

5 БПЛА - у Брянській області,

3 - у Краснодарській області,

2 - у Ростовській області,

1 - у Бєлгородській області,

1 - у Курській області.

Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського Міноборони не вказуються.

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