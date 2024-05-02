В Минобороны РФ отчитались о "работе ПВО" из-за атаки дронов в пяти областях

В Российской Федерации в ночь на 2 мая работали силы и средства противовоздушной обороны в пяти областях. Причиной тому стала атака беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа. В "налете" дронов в российском министерстве традиционно обвиняют Украину.
Как объявлено в отчете Минобороны РФ, во время боевой работы по "отражению атаки дронов" были ликвидированы:
Данные о последствиях ночной атаки беспилотников в указанных регионах в заявлении российского Минобороны не указываются.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая представители руководства нескольких областей РФ жаловались на атаку беспилотников, из-за чего в некоторых регионах были зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, и были проблемы со светом.
Так, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений. В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.
Кроме того, в сети сообщали о взрывах в Краснодарском крае в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Причиной стала якобы атака дронов на этот НПЗ и работа ПВО.
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