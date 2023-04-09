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Міноборони РФ відзначилося цинічною заявою про обстріл Запоріжжя

Фото: у Міноборони РФ заявили, що знищили "сховище палива" у Запоріжжі 9 квітня, хоча влучили в будинок, де загинули 2 особи (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони РФ відзначилося цинічною заявою про обстріл будинку в Запоріжжі сьогодні, 9 квітня, де було вбито двох людей, зокрема 11-річну дитину. Нібито ракети потрапили не у житловий масив, а у "сховище палива" ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення відомства, опублікованого у Telegram.

"У районі міста Запоріжжя високоточним ракетним ударом знищено сховище з 70 тисяч тонн палива, накопиченого для забезпечення дій угрупування ЗСУ на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Що трапилося насправді?

Російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки дві ракети потрапили до житлового масиву. Через обстріл почалася пожежа в одному з будинків. В ньому загинули двоє людей - 50-річний чоловік та його 11-річна донька. 46-річну дружину чоловіка дістали з-під завалів. Старша дочка пари була під час обстрілу в гостях та не постраждала.

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