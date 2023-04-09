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Минобороны РФ отличилось циничным заявлением об обстреле Запорожья

Фото: в Минобороны РФ заявили, что уничтожили "хранилище топлива" в Запорожье 9 апреля, хотя попали в дом, где погибли 2 человека (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны РФ отличилось циничным заявлением об обстреле дома в Запорожье сегодня, 9 апреля, где были убиты дввое людей в том числе 11-летний ребенок. Якобы ракеты попали не в жилой массив, а в "хранилище топлива" ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ведомства, опубликованную в Telegram.

"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.

Что случилось на самом деле?

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки две ракеты попали в жилой массив. Из-за обстрела начался пожар в одном из домов. В нем погибли два человека - 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. 46-летнюю супругу мужчины достали из-зпод завалов. Старшая дочь пары была во время обстрела в гостях и не пострадала.

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Запорожье