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Міноборони РФ тисне на Путіна для оголошення нової хвилі мобілізації, - WSJ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновники з Міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що за кілька місяців до "інавгурації" Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ. Вони наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові сили і компенсувати втрати армії РФ в Україні.

Чиновники переконували диктатора, щоб він використав свою "інавгурацію" та "зростаючу політичну підтримку" для пояснення нової мобілізації. Але Путін відкинув це, бо, як пише WSJ, пам'ятав невдоволення росіян після мобілізації восени 2022 року.

Співрозмовник видання заявив, що Путін хоче використовувати у війні проти України тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти. Крім того, автори наголошують, що минув понад місяць після наступу ЗСУ у Курській області, а Росія ще не організувала великої контратаки.

За даними WSJ, все більше людей говорять про неминучість мобілізації у Росії. У Москві також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством і може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна.

 

Мобілізація в Росії

Варто зазначити, що востаннє Росія оголошувала мобілізації у вересні 2022 року. Тоді такий крок Кремля викликав невдоволення серед росіян.

Наразі мобілізація в Росії не проводиться, але армія РФ поповнюється новобранцями. Як відомо, Москва також вербує навійну проти України іноземних найманців.

Днями Путін збільшив чисельність армії РФ на 1,5 млн - до 2 млн 389 тисяч осіб.

За даними РБК-Україна, за останній місяць план набору контрактників у Росії був виконаний менш ніж на 70%.

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