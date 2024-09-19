Минобороны РФ давит на Путина для объявления новой волны мобилизации, - WSJ

Отмечается, что за несколько месяцев до инаугурации Путин встречался с представителями Министерства обороны РФ. Они настаивали на проведении новой волны мобилизации для привлечения дополнительных сил и компенсации потерь армии РФ в Украине.

Чиновники убеждали диктатора, чтобы он использовал свою "инаугурацию" и "возрастающую политическую поддержку" для объяснения новой мобилизации. Но Путин отверг это, потому что, как пишет WSJ, помнил недовольство россиян после мобилизации осенью 2022 года.

Собеседник издания заявил, что Путин хочет использовать в войне против Украины только тех, кто добровольно подписывает военные контракты. Кроме того, авторы отмечают, что прошел более месяца после наступления ВСУ в Курской области, а Россия еще не организовала большую контратаку.

По данным WSJ, все больше людей говорят о неизбежности мобилизации в России. В Москве также опасаются, что мобилизация нарушит хрупкий баланс в восприятии войны обществом и может иметь опасные политические последствия для Путина.