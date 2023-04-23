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Міноборони РФ та "вагнерівці" змагаються за мобілізованих, - британська розвідка

Фото: Міноборони РФ та ПВК "Вагнера" борються за росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера", які змагаються за чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

У британській розвідці зазначають, що Міноборони РФ нещодавно запустило нову рекламну кампанію для призову добровольців. Реклама з'явилася у соцмережах, на білбордах та на телебаченні.

"Нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, звертаючись до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові переваги приєднання", - йдеться у повідомленні.

При цьому росіян призовного віку також активно вербують "вагнерівці", оскільки їм обмежили доступ до російських в'язниць.

Британська розвідка сумнівається, що Міноборони РФ вдасться набрати 400 тисяч добровольців.

"Влада (російська, - ред.) майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення", - кажуть розвідники.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія веде мобілізаційну кампанію, щоб поповнити втрати у війні проти України.

Також Міноборони РФ почало замість ПВК "Вагнера" набирати до регулярної армії в'язнів.

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