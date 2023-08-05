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Міноборони РФ стверджує, що Шойгу побував в Україні

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що нібито побував на фронті на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Міноборони РФ запевняє, що Шойгу відвідав Лиманський напрямок фронту. Втім ніякого підтвердження окупанти не надали.

Крім того, главі Міноборони РФ доповіли, що німецькі танки Leopard нібито ще не дійшли до лінії бойового зіткнення.

Як стверджують російські ЗМІ, Шойгу роздавав загарбникам медалі. Окупанти нібито отримали ордени "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу". Деякі навіть отримали іменну зброю - пістолети Яригіна.

Нагадаємо, у квітні 2023 року російські пропагандисти заявили, що нібито російський диктатор Володимир Путін побував на окупованій території України, а саме у Херсонську та Луганську області.

Також 19 березня пропагандисти повідомили, що диктатор Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя. При цьому візит відбувся вночі.

Військова розвідка Україна припускає, що у Маріуполі міг бути не Путін, оскільки доказів його візиту немає.

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