У Міноборони РФ спростували скарги морпіхів про великі втрати в Україні

Точні дані про втрати бригади Міноборони РФ не назвало, вказавши їх лише у відсотках від особового складу.

Зокрема, у Міноборони РФ назвали "грамотними" дії командирів підрозділів морпіхів, завдяки чому, нібито втрати "не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими", при тому, що "значна частина вже повернулися в стрій".

При цьому, як запевняють у російському відомстві, нібито втрати ЗСУ по лінії бойового зіткнення бригади "у середньому становлять 7 до 1, а на окремих ділянках 9 до 1 у людях та техніці".

У відомстві також повідомили, що бійці бригади нібито "понад 10 діб ведуть ефективні наступальні дії" на вугледарському напрямку і навіть "просунулися на глибину до 5 км".