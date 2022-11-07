В Минобороны РФ опровергли жалобы морпехов о крупных потерях в Украине

Министерство обороны России отрицает серьезные потери 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Украине. По данным ведомства, якобы подразделение потеряло не более 1% личного состава и даже ведет "эффективное наступление" в районе Угледара Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Точные данные о потерях бригады Минобороны РФ не привело, указав их лишь в процентах от личного состава.
В частности, в Минобороны РФ назвали "грамотными" действия командиров подразделений морпехов, благодаря чему, якобы потери "не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными", при том, что "значительная часть уже вернулись в строй".
При этом, как уверяют в российском ведомстве, якобы потери ВСУ по линии боевого соприкосновения бригады "в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике".
В ведомстве также сообщили, что бойцы бригады якобы "более 10 суток ведут эффективные наступательные действия" на угледарском направлении и даже "продвинулись на глубину до 5 км".
Как сообщалось, военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка в Донецкой области понесли большие потери.
При этом, как писало РБК-Украина, через Мариуполь второй день подряд идут огромные колонны с техникой в направлении Донецка. Как отмечали в "СтратКоме", грузовики, вероятно, с личным составом и везут подкрепление именно туда, где 155-я бригада российских морпехов отказалась наступать.
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